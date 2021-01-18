США нагнетают напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает Лавров

США пытаются дестабилизировать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, стабилизировать обстановку здесь призвано сотрудничество РФ и Китая.

"Я думаю, что это отражает доверительный, нацеленный на перспективу характер российско-китайских отношений, отражает нашу обоюдную нацеленность на обеспечение стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где некоторые наши другие коллеги, в частности Соединенные Штаты, пытаются нагнетать напряженность", – сказал Лавров в ходе пресс-конференции, которую транслирует телеканал "Россия 24".

О попытках спровоцировать напряженность свидетельствуют, в частности, американские военные мероприятия "с откровенной антикитайской направленностью", а также планы США разместить в регионе объекты противоракетной обороны.

"И эти средства будут иметь возможность достигать территории как Китая, так и Российской Федерации", – подчеркнул министр иностранных дел.

Лавров обратил внимание на тесное сотрудничество Москвы и Пекина, в частности, в ООН. Оба государства, по его словам, имеют цель "защитить право, не допустить развала универсальных структур и не допустить подмены Организации Объединенных Наций некими вынесенными за ее пределы форматами". Речь идет о форматах, которые удобны Западу, и которые Запад пытается навязывать остальному миру, уточнил министр.

Что касается действий Северной Кореи, которую США часто обвиняют в дестабилизации обстановки на Корейском полуострове, то, по словам Лаврова, Пхеньян пока не предпринимал шагов, которые можно было бы считать основой для эскалации.

"Многие сейчас обратили внимание на военный парад по случаю очередной годовщины в КНДР, но в целом каких-либо действий, которые на практике реально будут создавать материальную основу для эскалации, не предпринимается, – отметил министр. – Стороны не отказываются от взятых на себя обязательств".

В стабильности на полуострове заинтересованы также Россия и Китай. Лавров напомнил о совместной российско-китайской дорожной карте по урегулированию в регионе.