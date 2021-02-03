В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией

О ядерной войне с Россией или Китаем заявил глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. Он отметил, что впервые после распада СССР Пентагон рассматривает вероятность прямого конфликта и военного столкновения с ядерной державой. При этом, добавил адмирал Ричард, нельзя исключать, что потенциальный противник решит использовать ядерный арсенал.

Глава Страткома США пояснил, что при перерастании регионального кризиса с Россией или Китаем существует вероятность применения ядерного оружия для Москвы и Пекина при угрозе поражения с применением обычных видов вооружения или угрозе политическому строю и существования государства. В статье для официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов, которое вышло в феврале 2021 года, Чарльз Ричард не уточняет, применит ли Вашингтон ядерное оружие при тех же угрозах.

Ричард подчеркнул в своей статье, что в то время пока Пентагон сконцентрировался на борьбе с терроризмом, Москва и Пекин стали проводить агрессивную политику, бросая вызовы международным нормам военными способами, которых не было со времен разгара холодной войны. Это не должно остаться без ответа со стороны США, призывает глава Стратегического командования Соединенных Штатов.

Он призвал Вашингтон к активной конкуренции с Москвой и Пекином, чтобы сдерживать агрессию России и Китая.

"Уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить", — подчеркнул в своей статье Чарльз Ричард.

Для Вашингтона, по мнению адмирала, рост стратегических возможностей Китая и России должен стать отрезвляющим. При этом Ричард подробно описал разработку в России новых вооружений и модернизацию российских сил ядерного сдерживания.

Статья адмирала Ричарда вызвала обеспокоенность и стала предметом обсуждения на брифинге в Пентагоне. При модернизации ядерных сил, которая для США является приоритетной, заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джон Кирби, США не хотят эскалации противостояния в таком масштабе.

"Работа министра в том, чтобы защитить американских граждан. Это означает наличие широкого спектра возможностей, которые готовы к задействованию, что включает и стратегический ядерный потенциал, – заявил Кирби. – Китай представляет растущий вызов, Россия является угрозой на многих фронтах. Министр серьезно к этому относится".

При этом Кирби подчеркнул, что для предотвращения ядерного конфликта между США, Россией и Китаем предстоит еще много дипломатической работы.

При этом Вашингтон и Москва договорились о продлении еще на 5 лет срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, который ограничивает ядерные арсеналы США и России.

В диалоге с США Москва будет стараться остановить укрепляющийся в Вашингтоне тренд на легковесное отношение к применению ядерного оружия, пообещал замглавы МИД России Сергей Рябков. По его мнению, ограниченная ядерная война невозможна, "это сценарий судного дня".