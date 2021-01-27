Часы "Судного дня" решено не переводить из-за пандемии

Ученые-атомщики приняли решение не переводить стрелки символических "Часов Судного дня", они по-прежнему показывают 100 секунд до "ядерной полуночи".

Как передает ТАСС, об этом заявила Рейчел Бронсон, президент авторитетного американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков", на обложке которого в 1947 году данные часы впервые появились.

Напомнив, что ежегодно ученые принимают решение о положении стрелок часов, которые отражают степень уязвимости человечества перед ядерной войной и другими катаклизмами, Бронсон подчеркнула, что пандемия COVID-19 не уничтожит землян.

За свою историю стрелки часов передвигались 24 раза. В 1991 году после окончания "холодной войны", они были отодвинуты на 17 минут, в 2020 году они показывали 23:58:20, оказавшись ближе к ядерной "полуночи" ближе, чем когда-либо.