Стратегическое командование США: Россия почти завершила модернизацию ядерного оружия

Вашингтон бьет тревогу: Россия приблизилась к завершению модернизации ядерного оружия. Об этом в американском сенате заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард. По его данным, за прошедшее десятилетие Россия реорганизовала 80% своих ядерных вооружений, усилила свой ядерный потенциал, чтобы гарантировать в случае конфликта ответный удар силами ядерной триады.

В докладе Чарльза Ричарда упоминаются гиперзвуковой боевой блок "Авангард", подводный атомный беспилотник "Посейдон", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и гиперзвуковая ракета "Циркон". По мнению американского адмирала, Россия меняет характер своих ядерных сил при помощи потенциала невиданного ранее "ассиметричного стратегического оружия". Новое российское оружие, подчеркнул Ричард, создано для преодоления противоракетной обороны и средств стратегического сдерживания. "Интерфакс" подчеркивает, что в докладе адмирала отмечено, что новые российские вооружения увеличивают риски как для самих США, так и для их партнеров и союзников.

Кроме того, Пентагон опасается, что российские стратегические силы включают в себя широкий спектр вооружений двойного назначения, оружие, которое легко оснастить ядерными боезарядами. По подсчетам адмирала Ричарда, у Москвы примерно две тысячи единиц ядерных вооружений, которые не подпадают под существующие соглашения по контролю над вооружениями, из которых Вашингтон, кстати, едва не вышел.

При этом в Вашингтоне отмечают, что новая доктрина России считает ядерное оружие ключевым элементом обеспечения государства и допускает применение такого оружия в обычном вооруженном конфликте, если существование России окажется под угрозой.

Глава Стратегического командования вооруженных сил США добавил, что цель Москвы – это сдерживать США и их союзников "путем нивелирования ситуации с более слабыми неядерными вооружениями", а также иметь возможность завершить любой неядерный вооруженный конфликт на приемлемых для России условиях.

Вашингтон, подчеркнул Чарльз Ричард, должен обладать средствами, чтобы никогда не дать России по ошибке искать преимуществ за счет применения ядерного оружия при "любом пороговом уровне насилия".