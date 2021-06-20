Победы российской дипломатии и русского оружия

Важнейшее событие для человечества. Две мощнейшие ядерные державы Россия и США после многолетней неопределенности, наконец-то выступили с четким Совместным заявлением: "Мы, Президент Российской Федерации В. В. Путин и Президент Соединенных Штатов Америки Дж. Р. Байден, отмечаем: Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.

Недавнее продление Договора о СНВ является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями. Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков".

Совместное заявление согласовано на российско-американском саммите в Женеве. Вот он – главный результат: Россия и США с осознанием равной ответственности заговорили на языке равных. Хотя и до саммита, и во время него словесной мишуры на Западе было много, опубликованное в итоге заявление ставит точки над i и дает старт конкретному процессу, цель которого – обуздание идущей гонки вооружений. И вот она, ключевая фраза в Совместном заявлении: "В ядерной войне не может быть победителей".

Что-то не припомню, чтобы ее произносил хотя бы один американский президент в XXI веке. Клинтон – нет, Буш – нет, Обама тоже не произносил эту фразу: "В ядерной войне не может быть победителей". Трамп тоже этого не говорил. Не слышал я этого и от Байдена.

До среды уходящей недели Америка всему миру навязывала презумпцию собственного всемогущества и непобедимости. Разрабатывала концепцию первого обезоруживающего молниеносного удара. А оказывается, и Америка превратится в радиоактивный пепел в случае ядерной войны. Президент Байден сейчас признал это в письменном виде черным по белому: "В ядерной войне не может быть победителей".

Да, это крупнейшая дипломатическая победа России, но и победа русского оружия. Аргументы в дипломатическом диалоге перечислим на пальцах одной руки: "Авангард", "Кинжал", "Циркон", "Посейдон", "Калибр". Можно продолжить, но и этого для Америки оказалось достаточно, чтобы признать, что в ядерной войне не может быть победителей. Для Байдена это тоже победа. Победа во внутренней эволюции и победа в том, что риск превратить свою страну в радиоактивный пепел, оказывается, можно снизить, если договариваться об этом с Россией. А Путин поможет. Как минимум, окажет методическую помощь. Во всяком случае – и это тоже из Совместного заявления – "Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным". Вот с чем Байден вернулся в Вашингтон. Да, у него еще в подарках от Путина – русская хохлома. Как сувенир. На память.