Российский Генштаб "почувствовал конструктивный настрой" США

В переговорах в ходе саммита президентов России и США в Женеве 16 июня участвовал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов. Свой комментарий он дал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам главы российского Генштаба, участники переговоров "почувствовали конструктивный настрой" со стороны американцев. И в условиях чрезвычайной напряженности его слова особенно важны.

"Мне кажется, обе наши страны пойдут по этому пути, – сказал Герасимов в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Путин и Байден подписали совместное заявление по стратегической стабильности, в котором подчеркивают: в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.