Путин ответил на вопросы американцев. Россиян к Байдену не пустили

В ходе саммита президентов России и США 16 июня американцы не пустили ни одного российского журналиста никуда – даже на итоговую пресс-конференцию Джозефа Байдена. С российской стороны подход был другим, а причины объяснил в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, как всегда, люди сердобольные, – сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. – Позвали еще и иностранцев, в том числе американцев, которым очень интересно послушать Путина".

И сам же Песков на итоговой пресс-конференции российского президента чуть ли не половину вопросов дал задать журналистам западных СМИ. И если общение Байдена со своими же журналистами не продлилось и получаса, то Путин отвечал на вопрос за вопросом – в какой-то момент у российского президента даже разрядился наушник для синхронного перевода.