Бук, Ярс и Циркон. В Минобороны прошел Единый день приемки

Воздушно-космические силы России получили в четвертом квартале 2020 года дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", 15 самолетов, 13 вертолетов, 50 радиолокационных станций. Эти данные озвучил заместитель министра обороны Алексей Криворучко на Едином дне военной приемки.

В сухопутные войска и ВДВ передали 86 новых и 158 отремонтированных бронемашин. Помимо этого, вооруженные силы получили 996 автомобилей, пишет агентство ТАСС.

Что касается Военно-Морского флота, то он пополнился 4 боевыми кораблями, одной подводной лодкой, 11 судами обеспечения, 160 ракетами, минами и торпедами, а также береговым комплексом "Бал".

Криворучко отдельно остановился на гиперзвуковом комплексе "Циркон". Испытания новейшего оружия должны завершиться в 2021 году. Несколько пусков с фрегата "Адмирал Горшков" подтвердили тактико-технические характеристики "Циркона".

"Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки – проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам начиная с 2022 года", – добавил заместитель министра.

Помимо прочего, Барнаульский дивизион Ракетных войск стратегического назначения получить до конца 2021 года четвертый полк межконтинентальных баллистических ракет "Ярс-С". Как рассказал командир дивизии Александр Прокопенков, те МБР, которые были поставлены на вооружение подразделения еще в 2020 году, полностью подтвердили надежность и эффективность.