Белорусская армия получит новое оружие

В ближайшее время на вооружение Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии поступят новые образцы военной техники, в том числе российского производства.

Как рассказал начальник Главного штаба – первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Андрей Гурцевич, сейчас ожидается поставка четырех истребителей Су-30СМ. Также заключен контракт на закупку четырех российских многофункциональных вертолетов Ми-35.

В радиотехнические войска в этом году должны поступить радиолокационные станции "Восток" белорусского производства и "Противник-Г" российского.

Обсуждается также возможность закупки в России современных зенитно-ракетных комплексов типа "Панцирь-С" и С-400 для зенитных ракетных бригад и полков.

Для обучения белорусских военнослужащих обращению с современными ЗРК и авиационной техникой в республике будет создан учебно-боевой центр совместной подготовки ВВC и войск ПВО.

Гурцевич сообщил также, что в августе-сентябре на российских полигонах пройдет учение "Боевое содружество – 2021", в котором примут участие и белорусские воинские соединения. А для ВВC и ПВО главным событием станет совместное с Россией стратегическое учение "Запад-2021".

Белорусские военнослужащие будут участвовать и в конкурсах военно-профессионального мастерства "Авиадартс-2021" и "Чистое небо-2021" в рамках "Армейских международных игр-2021", передает госагентство БЕлТА.