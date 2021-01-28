Комплексы "Бастион" провели учения в Черном море, пока там находится "Дональд Кук"

Российские береговые ракетные комплексы "Бастион" провели тренировку в Крыму. БРК вышли в район учений и подготовились к стрельбе, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. В маневрах приняли участие 15 боевых машин и 100 военнослужащих.

В ближайшее время комплексы "Бастион" проведут совместную тренировку с одним из фрегатов Черноморского флота РФ.

Напомним, сейчас в регионе находится американский эсминец USS Donald Cook. Российские моряки следят за его перемещениями, добавляют военные.

"Бастион" – береговой ракетный комплекс большой дальности. Радиус полета его ракет достигает 300 километров. В состав БРК может входить до 18 самоходных пусковых установок, в каждой по две ракеты. Плюс 3 командных пункта и транспортно-заряжающий машины.