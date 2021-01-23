Российские военные будут внимательно следить за американским эсминцем в Черном море

В акваторию Черного моря 23 января зашел эсминец "Дональд Кук" ВМС США. Силы и средства Черноморского флота России приступили к слежению за действиями корабля, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Согласно Конвенции Монтре, американский эсминец может находиться в Черном море не более 21 суток.

"Дональд Кук", который размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Рота и может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тысячи километров, до этого заходил в Черное море в конце ноября прошлого года, напоминает "Интерфакс".

Этот корабль, а также эсминцы ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер", наряду с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии, входят в программу построения европейской системы противоракетной обороны. Россия, со своей стороны, в последние годы значительно усилила военную группировку в Черноморском регионе.