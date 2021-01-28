Береговой ракетный комплекс "Бастион" развернули в боевое положение в Крыму

В Крыму было проведено развёртывание в боевое положение берегового ракетного комплекса "Бастион". Данные маневры прошли в рамках начала учений дивизиона противокорабельного комплекса Черноморского флота, сообщает ГТРК "Севастополь".

Расчёты БПКРК "Бастион" совершили марш в назначенный позиционный район. Согласно плану учений военнослужащие тренировались развёртывать технику для боевого применения, готовили её к атаке условного противника.

Сообщается, что на следующем этапе учений будет отработаны уже боевые задачи. Тренировки пройдут совместно с экипажем одного из фрегатов Черноморского флота.

На данный момент к крымским учениям привлечено около 15 единиц техники и 100 военнослужащих.

Напомним, что БРК "Бастион" были расположены в Крыму после воссоединения полуострова с РФ. Данный вид техники предназначен для поражения надводных кораблей всевозможных классов, а также наземных целей в условиях интенсивного противодействия противника.

"Бастион" является носителем перспективного российского оружия, в том числе – противокорабельных ракет "Оникс".