Враг не подплывет. БРК "Бал" успешно уничтожил условного противника в Крыму

В Крыму береговой ракетный комплекс РФ "Бал" успешно выполнил стрельбу по морской цели и уничтожил корабль условного противника, сообщает ГТРК "Севастополь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Стало известно, что во время учений расчёт БПКРК "Бал" совершил марш в сторону полигона боевой подготовки Опук. Там было выполнено развертывание комплекса в боевое положение, а также исполнен алгоритм по поиску и обнаружению морской цели. По легенде учений, ракетчиками был выявлен корабль условного противника, взята цель на поражение. Боевые расчёты уничтожили указанный объект, роль судна противника выполнил щит-мишень, рассказали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Напомним, что береговой комплекс "Бал" (по кодификации НАТО – SSC-6 "Sennight") предназначен для контроля территориальных вод страны, а также её проливных зон. "Бал" способен защищать военно-морские базы и другие объекты инфраструктуры, находящиеся на побережье.

Комплекс представляет собой мобильную структуру, в неё входят и самоходные пусковые установки, несущие противокорабельные ракеты Х-35, Х-35У и их модификации.

"Бал" способен поражать мишень на расстоянии 120-260 км. Кроме того, сам комплекс может быстро менять дислокацию. Скорость "Бал" по шоссе достигает 60 км в час.

Сейчас комплекс стоит на вооружении у Береговых войск ВМФ РФ и военных моряков Вьетнама. Интерес к установке проявляют и другие страны.