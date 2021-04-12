Малые ракетные корабли ЧФ провели совместные учения с морской авиацией

МРК "Вышний Волочек" и "Грайворон" в составе тактической группы ПВО провели учения с морской авиацией Черноморского флота. Мероприятия прошли в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Об этом сообщает ГТРК "Севастополь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В ходе учений расчёты боевых постов ПВО успешно обнаружили воздушные цели. Условный противник был уничтожен при подходе на дистанцию поражения.

Сообщается, что для ликвидации противника экипаж МРК "Грайворон" использовал зенитно-ракетную пусковую установку "Гибка", а МРК "Вышний Волочек" применил артиллерийский комплекс "Дуэт".

Мишени были сброшены с самолётов морской авиации ЧФ.

Кроме того, истребители Су-30СМ создавали тактический фон учений.