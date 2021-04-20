Корабли Черноморского флота и штурмовики Су-25 провели совместные учения

Тренировку по отражению воздушного нападения условного противника провели фрегаты "Адмирал Макаров", Адмирал Эссен", МРК "Грайворон" и "Вышний Волочёк", а также ракетные катера, противолодочные корабли и большие десантные корабли Черноморского флота. Об этом сообщила ГТРК "Севастополь".

Тренировки проходили совместно с экипажами штурмовиков Су-25СМ3 Южного военного округа.

В ходе учений были применены средства ПВО. Отмечается, что три эскадрильи штурмовиков ЮВО исполнили упражнения по условному применению ракетного оружия.

Экипажами самолётов был отработан уход из под удара корабельных средств ПВО. В пресс-службе ЧФ подчеркнули, что тренировки проходили в сложных погодных условиях, при этом полёты проходили на предельно низких высотах.

Зачётные мероприятия проходят в рамках контрольной проверки по плану подготовки во всех объединениях Южного военного округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии.