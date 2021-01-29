Военные раскрыли характеристики ядерной ракеты "Ярс"

Министерство обороны РФ впервые раскрыло технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Слайд с данными был замечен на Едином дне военной приемки. Из него следует, что стартовая масса МБР составляет 46 тонн, вес боевой части – 1250 килограммов, а максимальная дальность полета – 10 тысяч километров.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс РС-24 "Ярс" – это дальнейшее развитие ПГРК "Тополь-М".

Ранее сообщалось, что с 2012 года Ракетные войска стратегического назначения РФ провели 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет "Ярс". При этом в период с 2012 по 2020 год число подобных МБР в войсках выросло в 14 раз.