Ракетный комплекс "Гермес" станет мощнее и дальнобойнее

Разработчики новейшего ракетного комплекса "Гермес" планируют в два с половиной раза увеличить радиус его действия и вдвое увеличить мощность боевой части. Об этом агентству РИА новости рассказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. Таким образом комплекс будет улучшен до версии 2.0.

Исходный "Гермес" сейчас проходит демонстрационные испытания на полигоне Капустин Яр.

Напомним, ракетный комплекс впервые показали широкой публике на военно-техническом форуме "Армия-2020".

Как говорят создатели, скорость полета ракеты "Гермеса" достигает 1300 метров в секунду, максимальная дальность огня – 100 километров. Комплекс наводится на цель по лазерному лучу.

"Гермес" состоит из пусковой установки на базе автомобиля КамАЗ, которая несет 6 ракет, транспортно-заряжающей и машины управления, а также разведывательных дронов.