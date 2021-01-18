Инноваторов моды и легпрома ждут на Seasons Tech V.2

Стартовал прием заявок в отраслевую акселерационную программу развития Seasons Tech V.2, организованную при поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика". Прием заявок на участие с 18 января по 28 февраля 2021 года ее ведет компания "Русские сезоны".

В рамках акселерационной программы пройдет 8 интенсивов. Среди них "Построение команды", "Управление проектами в стартапе. Стратегия реализации собственных бизнес-задач", "Современные подходы к анализу рынка. Бизнес-идеи", "Финансовая экология компании", "Маркетинг и PR", "Анализ успешных и провальных кейсов", "Презентация своего проекта: "продающий дизайн" и "Финансовая стратегия проекта, навыки презентации технологических проектов".

"Проект Seasons Tech V.2 направлен на поддержку начинающих предпринимателей в области инновационного развития легкой промышленности, – пояснила советник по развитию негосударственного института развития "Иннопрактика" Анна Исаева. – Привлечение к работе в Seasons Tech V.2 экспертов легкой промышленности и представителей компаний-ведущих игроков отрасли, которые, с одной стороны, передают практический опыт и знания участникам акселератора, а с другой – формулируют для них актуальные отраслевые задачи, поможет профессиональному развитию молодых специалистов".

Для участия в Акселераторе приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые, дизайнеры, начинающие предприниматели, представители технологических стартапов из России, а также команды, которые разрабатывают инновационные решения в легкой промышленности в области новых материалы для производства и защиты одежды и обуви, AR/VR-технологий, 3D-печати, e-commerce и мобильных приложениях для реализации продукции легкой промышленности, носимых гаджетов, роботизации, цифровой одежды.

Участники программы получат профессиональную помощь экспертов, содействие в координации всех этапов разработки проектов и тестирования продуктов, а также познакомятся с индустриальными партнерами и ведущими экспертами рынка легкой промышленности и инноваций.

В финале команды на Demo day представят свои проекты членам экспертного совета, в который входят инвесторы и представители компаний легкой промышленности. Для участия в Demo day будут отобраны 12 команд. Шесть из них представят результаты решения бизнес-задач индустриальных партнеров, остальные шесть – свои авторские проекты.

Авторы трех проектов с максимальным бизнес-потенциалом получат гранты на развитие. Так было и в 2018-2019 годах на Seasons Tech V.1, отмечает президент "Русских сезонов" Дарья Мациевская. На Seasons Tech V.1 было подано более двухсот заявок из 20 регионов. В результате образовательную программу прошли 80 участников, лучшие из которых представили презентации своих проектов, первичные бизнес-планы и прототипы изобретений или работающие технологии.

Образовательным партнером проекта выступает Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Он стал ядром рабочей группы, проектирующей Wearnet – экосистему бизнесов, включающую моду, ритейл, технологии и легкую промышленность, которые производят и распространяют продукт будущего.