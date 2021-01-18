Следователи разбираются в обстоятельствах смерти трехмесячной девочки

Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту гибели ребенка в Саратове, об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В настоящее время известно, что около четырех часов утра в понедельник, 18 января, бригада скорой помощи прибыла по вызову в квартиру, расположенную в жилом доме на улице Кирова.

Приехавшие медики констатировали наступление смерти у трехмесячной девочки, после чего к делу подключились сотрудники правоохранительных органов.

По результатам предварительного осмотра было установлено, что у ребенка отсутствуют признаки, которые бы свидетельствовали о насильственной гибели, однако окончательные выводы можно будет делать только после проведения судебно-медицинской экспертизы.