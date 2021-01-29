Жертвой пожара в Балее стала трехлетняя девочка

Жертвой пожара в Читинской области стала трехлетняя девочка. Возгорание в жилом доме города Балея возникло накануне, 28 января. Об этом сообщает ГТРК "Чита", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Прибывшие по сигналу тревоги пожарные подразделения приступили к тушению огня во внутренних помещениях дома. Там и было обнаружено тело ребенка. В результате пожара повреждено 45 квадратных метров. В ликвидации участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники.

Выяснилось, что погибшая была младшей из детей. Двое смогли спастись. Сейчас их состояние удовлетворительное, сообщила Елена Бельченко, врач-педиатр.

СК по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело. Егор Марков, старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону, рассказал:

"Уже проведен комплекс следственных действий по факту возникновения пожара. Специалисты осмотрели дом для установления причины возгорания. Назначена судмедэкспертиза".

Сегодня к следователям присоединятся специалисты МЧС. Будет проведен повторный осмотр дома и назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.