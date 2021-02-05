Была дома одна. Четырехлетняя девочка погибла в пожаре в Томской области

Ребёнок четырёх лет погиб при пожаре в Кожевниковском районе Томской области, сообщает ГТРК "Томск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Выяснилось, что возгорание произошло 5 февраля, в одном из частных домов села Новопокровка. В региональном МЧС рассказали, что сигнал о пожаре поступил дежурному в 17:25.

Когда первое подразделение прибыло на место, дом и постройки во дворе были охвачены огнём.

"В доме пожарными было обнаружено тело 4-летней девочки", – указано в сообщении.

Подчёркивается, что на момент возгорания ребёнок находился дома один, мать ненадолго отлучилась.

Пожар был полностью ликвидирован в 20:46. Площадь возгорания составила 208 кв.м.

Причины возникновения огня сейчас устанавливаются.