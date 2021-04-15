Жертвами пожара в Свердловской области стали четверо детей

После пожара в одном из сел Свердловской области погибли четверо детей, передает телеканал "Россия 24". Сигнал о возгорании в частном деревянном доме поступил сегодня около полуночи.

Через семь минут пожарные были на месте. Они обнаружили, что строение горит по всей площади, рухнула кровля. Самостоятельно выбрались четыре человека, двое из них – дети. Они сейчас в больнице с ожогами. Открытое горение уже ликвидировано. Погибших обнаружили при разборе завалов. По словам соседей там же может находиться еще один ребенок. Причину ЧП выясняют.