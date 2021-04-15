Пятеро детей погибли в огне в Свердловской области

Пятеро детей, младшему из которых было всего несколько месяцев, погибли при пожаре в свердловском селе Бызово. В больнице с ожогами находятся двое детей и двое взрослых, сообщили в региональном управлении СКР.

Семеро детей вместе с мамой проживали в доме с печным отоплением 1957 года постройки, который был приобретен на материнский капитал. Семья недавно была снята с учета, на котором состояла долгие годы, уточнил начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

В огне погибли Ульяна (2013 года рождения), Константин (2014), Иван (2016), Руслан (2019) и Ян (2021). Ярослава и Варю, близняшку погибшего Яна, удалось вынести из вспыхнувшей построй, они находятся в больнице Нижнего Тагила вместе с мамой и братом отца. У детей ожоги 8% и 10% тела, взрослые пострадали сильнее, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Дом, как свидетельствуют кадры с места, выгорел полностью. В нем недавно заменили печь, а причиной пожара, как полагают эксперты, могла стать ветхая проводка.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.