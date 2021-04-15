Несут цветы и игрушки. В Свердловской области прощаются с погибшими при пожаре детьми

Долгое время состояла на учёте как неблагополучная, тем не менее жители отзывались о ней положительно. Такую характеристику получила семья, пять детей которой погибли в страшном пожаре в деревне Бызово под Нижним Тагилом, сообщают корреспонденты ГТРК "Урал".

Так, односельчане называли семью дружелюбной, отзывчивой и сплочённой. Некоторое время назад она была снята с учёта.

Корреспонденты ГТРК "Урал" заметили, что к месту гибели пятерых детей приехали родственники погибших. Они возложили цветы и игрушки.

На месте продолжают работать судмедэксперты и сотрудники местного СК. Специалисты собирают образцы грунта, печки для проведения расследования. Также в скором времени будет проведена экспертиза останков погибших. На месте весь день дежурят сотрудники полиции.

Напомним, что возгорание в частном жилом доме произошло поздно ночью. В МЧС сообщили, что когда сотрудники прибыли на вызов, всё здание уже было охвачено огнём.

Всего их горящего дома самостоятельно смогли выбраться четыре человека – двое детей и двое взрослых. Они были госпитализированы с ожогами, вскоре несовершеннолетних пострадавших вертолётом санавиации отправили в девятую детскую горбольницу Екатеринбурга.

Тела ещё пятерых погибших детей нашли при разборе конструкции.

Отмечено, что семеро детей вместе с мамой проживали в доме с печным отоплением 1957 года постройки, который был приобретен на материнский капитал.