Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Забайкалье

Тела мужчины, женщины и ребенка обнаружили в сгоревшем доме в Читинском районе. Об этом сообщает МЧС Забайкальского края.

Сигнал о пожаре в жилом доме поступил в пожарную охрану 13 апреля в 04:25 (12 апреля в 22:25 по Москве). К месту происшествия выдвинулись 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Спасатели прибыли на место через 6 минут, но к тому моменту дом был уже полностью объят пламенем.

На ликвидацию пожара ушло около получаса. В сгоревшем доме было обнаружено тело 3-летнего ребенка, а также 53-летних мужчины и женщины. Причины и обстоятельства трагического происшествия выясняются.