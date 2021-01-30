Женщина и ее шестилетний внук найдены мертвыми в сгоревшем доме

Два человека стали жертвами пожара, произошедшего поздним вечером в минувшую пятницу, 29 января, в Балее Забайкальского края.

По данным регионального управления МЧС России, жилой дом на улице Гоголя вспыхнул около 11 часов вечера. К моменту прибытия пожарных, он был полностью охвачен огнем. Соседи сообщили, что в здании могут находиться люди, однако спасти их не удалось.

Первым было найдено тело 58-летней женщины, через некоторое время, уже после ликвидации возгорания, спасатели обнаружили шестилетнего мальчика.

Как отметили в Следственном комитете, погибшими оказались бабушка и внук, при этом, женщина являлась опекуном ребенка.

По предварительной информации, пожар мог произойти из-за неисправности печи, сейчас эту версию, в рамках доследственной проверки, изучают правоохранители.