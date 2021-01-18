Легкоатлетка Ласицкене выступила против замены гимна РФ "Катюшей"

Чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выступила против того, чтобы "Катюша" стала альтернативным гимном российских спортсменов на Олимпийских играх. Легкоатлетка считает, что смысл песни не сопоставим со спортом.

"К использованию "Катюши" отношусь отрицательно, – призналась Ласицкене в интервью ТАСС. – "Катюша" – великая песня, о великом героизме советского народа. Она несравнима со спортом, который по большей части является шоу. Поэтому я считаю, что этого делать нельзя".

"Катюша" имеет свое предназначение, смысл и значение, которое знает каждый россиянин. Пользоваться этой песней в такой ситуации я считаю неправильным".

Напомним, что накануне комиссия атлетов Олимпийского комитета России предложила исполкому ОКР рассмотреть "Катюшу" в качестве замены гимна РФ на крупных международных соревнованиях.

Такая мера связана с решением CAS по спору РУСАДА с WADA. Спортивный арбитражный суд лишил российских спортсменов национальной символики и гимна на два года. Фактически, решение CAS сократило срок поскольку WADA требовало лишение на четыре года.