США вводят санкции против российского трубоукладчика

США планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", а также его владельца. О своих планах Вашингтон уже проинформировал Германию и других европейских партнеров.

Введение ограничений связано с тем, что трубоукладчик "Фортуна" задействован в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Handelsblat.

В декабре минувшего года российский трубоукладчик смог построить 2,6 километра магистрали "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

Ранее сообщалось, что прокладка газопровода приостановлена из-за жалоб немецких экологов.