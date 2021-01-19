Давид Алаба сменит "Баварию" на "Реал"

Давид Алаба летом перейдет из "Баварии" в "Реал". Клубы согласовали переход 28-летнего австрийца.

Алаба уже прошел медицинское обследование в "Реале" и подписал контракт сроком на четыре года. Зарплата футболиста составит 11 миллионов евро в год. Контракт австрийца с "Баварией" истекает в конце июня, и Давид достанется "Реалу" бесплатно.

Давид Алаба – воспитанник венской "Аустрии", но большую часть карьеры провел в "Баварии". В составе мюнхенцев он 9 раз становился чемпионом Германии, пять раз выигрывал Кубок страны и дважды становился победителем Лиги чемпионов.