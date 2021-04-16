"Реал" согласовал переход Алабы

"Реал" согласовал все детали контракта Давида Алабы. Летом австриец перейдет из "Баварии" в "королевский клуб".

Давид Алаба еще в январе объявил о своем уходе из "Баварии". 28-летний футболист отказался продлевать контракт с мюнхенцами и летом станет свободным агентом. Однако оставалось несколько различные варианты продолжения карьеры. Помимо "Реала" на австрийского футболиста претендовали "Барселона" и "Челси".

Но как сообщает "Спорт-Экспресс", Алаба перейдет в "Реал". Клубы уладили все детали договора. О переходе футболиста будет официально объявлено по окончанию сезона.