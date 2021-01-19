В России обсуждают создание новых лоукостеров

Создать лоукостеры в Сибири и на Дальнем Востоке предлагают в Росавиации. Они помогут повысить мобильность населения в регионах.
По данным "Известий", вопрос будет обсуждаться на специальном заседании с участием представителей ведущих авиакомпаний, в их числе S7, "Уральские авиалинии", Red Wings.
Отмечается, что изначально поручение о создании новых бюджетных перевозчиков дал министр транспорта Виталий Савельев.
Сейчас в России есть только одна низкобюджетная компания – "Победа". которая начала полеты в 2014 году.