РФ рассчитывает восстановить сообщение с РБ до доковидных объемов

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что Россия вскоре восстановит железнодорожное, а затем и авиационное сообщение с Белоруссией в "доковидных" объемах.

Он напомнил, что 30 апреля будет между Москвой и Минском будет запущена "Ласточка".

На переговорах с премьером Белоруссии Романом Головченко Мишустин выразил надежду на то, что "и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объемов перевозок, которые были до пандемии".

Кроме того, глава российского кабмина сообщил, что планирует подписать соглашение между авиационными властями РФ и Белоруссии по вопросам летной годности. Оно упростит порядок одобрения поставляемой в Белоруссию российской авиатехники.

В свою очередь Головченко предложил организовать свободное перемещение через границу в деловых целях, передает "Интерфакс".