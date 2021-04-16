Михаил Мишустин прибыл в Минск

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Минск. Там он проведет переговоры с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.

Как сообщили в пресс-службе российского кабмина, Мишустин и Головченко обсудят актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействие в промышленной, энергетической и других сферах. Особое внимание премьеры уделят теме интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее Мишустин встречался с Головченко в Москве 26 января. На этих переговорах обсуждалось формирование общих энергетических рынков в Союзном государстве.

Помимо этого близкий к пресс-службе белорусского лидера telegram-канал "Пул Первого" сообщил о запланированной встрече Мишустина с президентом РБ Александром Лукашенко. По данным канала, эта встреча пройдет перед переговорами премьеров двух стран.

Тем временем посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко сообщил, что Минск намерен в мае текущего года завершить работу с Москвой по созданию дорожных карт по интеграции. В данный момент 21 карта из 28 уже согласована.

2 апреля замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Белоруссия ожидает скорого принятия пакета экономических мер по выполнению союзного договора с РФ. По его словам, это станет новым этапом работы для всей союзной вертикали и приблизит создание единого экономического пространства.