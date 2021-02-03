Белоруссия готова возобновить железнодорожное сообщение с Россией

Руководство Белорусской железной дороги заявило о готовности возобновить сообщение с Россией. Об этом проинформировал начальник БЖД Владимир Морозов.

Ранее представители БЖД и Российских железных дорог провели встречу в онлайн-формате и подписали соглашения о сотрудничестве. Также в ходе встречи было объявлено о готовности запустить партнерский проект двух железных дорог: речь идет о дневном скоростном сообщении между Москвой и Минском.

Как сообщили на официальном сайте БЖД, Владимир Морозов и руководитель РЖД Олег Белозеров подвели итоги сотрудничества железнодорожных компаний в минувшем году и обсудили направления совместной работы на 2021 год.

В начале января вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что БЖД и РЖД технически готовы возобновить международное пассажирского сообщение, которое было нарушено из-за пандемии коронавируса. Стороны разработали и утвердили дорожную карту по поэтапному возобновлению движения поездов на 2020-2021 год.

В конце января премьер Белоруссии Роман Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что стабилизация эпидемиологической обстановки позволяет полностью восстановить пассажирское сообщение.