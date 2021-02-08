Россия возобновила железнодорожное сообщение с Белоруссией и авиарейсы в Грецию и Сингапур

Сегодня, 8 февраля, Россия возобновляет железнодорожное пассажирское сообщение с Белоруссией. Перерыв из-за ситуации с коронавирусом длился с апреля 2020 года. Теперь между Москвой и Минском начинают ходить российские и белорусские поезда. Первый состав отправится из нашей столицы уже сегодня вечером.

Также сегодня снимается запрет на регулярное авиасообщение из России в Грецию и Сингапур и обратно, передает телеканал "Россия 24". Отечественные перевозчики об открытии полетов пока не сообщали, среди иностранных уже есть желающие.

Сегодня же право принимать и отправлять международные рейсы получили еще восемь городов нашей страны, в том числе Астрахань, Иркутск, Нижний Новгород и Махачкала.

Министерство здравоохранения РФ тем временем утвердило новые рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусных пациентов. Так, число препаратов, назначаемых взрослым больным с этой инфекцией, сократилось до пяти – из списка исключили "Азитромицин". Кроме того, в министерстве отметили: у тех, кто перенес коронавирус, повысился риск заболевания туберкулезом.

По опубликованным 7 февраля данным оперативного штаба, в Российской Федерации за сутки выявили чуть более 16 тысяч инфицированных коронавирусом COVID-19. Выздоровели почти 20 тысяч человек.