На сайте РЖД стартовала продажа билетов на поезда до Минска

На сайте РЖД началась продажа билетов на поезда, следующие в Белоруссию. Пока составы будут курсировать между российской и белорусской столицами.

Судя по данным, размещенным на сайте РЖД, билет в плацкартный вагон обойдется почти в 3 400 рублей. За купе придется заплатить вдвое больше.

Доехать до Минска можно будет за 9 часов и 13 минут. Отмечается, что поезда из Москвы будут следовать по нечетным числам, а из белорусской столицы по четным.

Железнодорожное сообщение с Белоруссией возобновляется с 8 февраля. С апреля 2020 года жители России и соседней страны были лишены такого способа путешествия из-за пандемии коронавируса. Пересечь границы можно было наземным и воздушным путями. Для первого нужны весомые основания, для второго отрицательный тест на коронавирус. Стоит отметить, что в настоящее время цена билета на самолет в один конец составляет около десяти тысяч рублей.