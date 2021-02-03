С 8 февраля Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией и авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Пока поезда будут следовать через белорусскую столицу. Можно будет уехать из Москвы в Минск и обратно. Также возобновят следование поездов по маршрутам Москва-Калининград и Калининград-Санкт-Петербург. Они тоже будут останавливаться в Минске.

В настоящее время попасть в Белоруссию можно только посредством авиасообщения. При этом стоимость билетов в один конец варьируется в районе десяти тысяч рублей. Какая цена будет у билетов на поезд, пока не поясняется. На сайте РЖД еще не доступна функция покупки билетов в Минск.

С 8 февраля также будет увеличено количество авиарейсов Москва-Минск с трех до пяти в неделю. В белорусскую столицу, кроме того, можно будет улететь из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

С 15 февраля на взаимной основе возобновляется авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. В Баку из Москвы запустят два рейса в неделю, в Ереван четыре рейса.