Минск и Москва возобновили железнодорожное сообщение

Первым стал — второй: к скорому поезду №2 Минск-Москва, он же фирменный "Беларусь" – многие пассажиры приехали заранее, заждались. Чуть больше трех тысяч рублей в пересчете на российские – за плацкарт, купе – вдвое дороже. На первый же поезд продано три четверти билетов. Событие и правда долгожданное: карантин на железной дороге длился без малого год.

С прошлой весны на табло были только местные поезда, а теперь вновь появятся такие пункты назначения, как Москва, Санкт-Петербург и Калининград. Поезд "Янтарь" до сих пор следовал через территорию Белоруссии транзитом, а теперь опять будет делать остановку в Минске.

Эти направления – первый этап восстановления международного сообщения, по правилам, согласованным Минздравами наших стран. "Первое – не допускаются в поезд провожающие, второе – пассажирам настоятельно рекомендуется использовать на протяжении всей поездки защитные маски. Третье – не передвигаться без надобности по вагонам, четвертое – не выходить на станциях, если это не станция конечного назначения пассажира", – перечисляет новые правила Александр Захаревич, начальник пассажирской службы Белорусской железной дороги.

До границы без остановок, первая – в Смоленске и затем в Вязьме. Пограничного контроля нет – территория Союзного государства, но и пассажиры пока только граждане России и Белоруссии. Нужны маска, перчатки и ПЦР обязательно с трехдневным сроком. Медицинские документы не нужны детям: белорусам до 5 лет, россиянам до шести. Контроль не только билетный: измерение температуры на входе и масочный режим.

"Для нас самый главный аспект – безопасность пассажиров, мы максимально провели дезинфицирующие мероприятия. Пассажиры заметят отсутствие ковровых дорожек – это связано с санитарной дезобработкой", – отмечает Владимир Базылев, начальник скорого фирменного поезда №2 Минск-Москва.

В пути тоже тщательная уборка и никакого вагона-ресторана. "Пассажиры вагонов купе и СВ могут заказать доставку прямо к себе в купе. А чай-кофе мы обязательно принесем каждому пассажиру", – уверяет Вероника Емельяненко, проводник скорого фирменного поезда №2 Минск-Москва.

Дистанционное прощание и – первый пошел. Обратно в Минск этот состав отправится уже сегодня вечером — и теперь через день будет курсировать регулярно. Главное, что ни россиянам, ни белорусам больше не нужно особых причин и дополнительных документов, чтобы поехать друг к другу. Долгожданных встреч станет гораздо больше.