Россияне смогут теперь летать в Грецию и Сингапур

Список стран, с которыми Россия возобновляет авиасообщение постепенно растет. С 8 февраля еще два направления станут доступными для россиян – с Грецией и Сингапуром.

Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур – три раза за семь дней.

Власти Греции продлили до 8 февраля разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.

Кроме того, в оперштабе заявили, что улететь за границу можно будет не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но также из целого ряда городов. Это Астрахань, Екатеринбург, Иркутск, Махачкала, Минеральные воды, Нижний Новгород, Пермь и Хабаровск.

Увеличат и число рейсов в Египет из региональных аэропортов.

Напомню, что с 27 января Россия возобновила полеты в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар. Теперь авиакомпании смогут выполнять два раза в неделю рейсы: Москва – Ханой, Москва – Дели, Москва – Хельсинки, Санкт-Петербург – Хельсинки.

А вот из столицы улететь в Доху можно будет три раза в неделю. Пока только "Аэрофлот" заявил, что готов летать по этим направлениям. Так, отправиться по маршруту Москва — Хельсинки — Москва можно по четвергам и субботам.

Правда, туристы пока не смогут воспользоваться такой возможностью.

Представитель финского МВД сообщила, что въезд в Финляндию для россиян остается закрытым, несмотря на снятие ограничений с нашей стороны. Иностранцам нельзя въезжать в Финляндию по меньшей мере до 25 февраля.

С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими государствами. Сейчас разрешено летать в целый ряд стран. Например, в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.

Кроме того, в декабре Москва временно приостановила авиасообщение с Лондоном из-за выявленного там нового штамма коронавируса.