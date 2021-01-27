Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией и еще тремя странами

С 27 января возобновляется авиасообщение России с еще четырьмя странами – Финляндией, Индией, Вьетнамом и Катаром. Ранее оно было прервано из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Однако туристические поездки в эти страны пока что невозможны, отмечает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина. У каждой из этих стран есть свои ограничения на въезд.

Из всех авиакомпаний о возобновлении полетов пока объявил только "Аэрофлот". Дважды в неделю, по четвергам и субботам, будут выполняться рейсы в Финляндию.

Авиакомпании смогут выполнять по два рейса в неделю из Москвы до Ханоя, Дели и Хельсинки и по три до Дохи. Из Санкт-Петербурга до Хельсинки им можно выполнять два рейса в неделю.

Возобновление полетов в разные страны Россия начала в августе. Россияне также могут лететь в Турцию, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Японию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Танзанию, Сербию, Эфиопию, на Кубу, на Мальдивы и Сейшелы.