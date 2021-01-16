Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в субботу принял решение разрешить авиаперелеты из России в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар. Рейсы на взаимной основе два-три раза в неделю возобновятся с 27 января этого года.

Число регулярных рейсов между Россией и Египтом по маршруту Москва – Каир увеличено до пяти в неделю.

Заседание штаба прошло под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. В сообщении указывается, что перед решением была учтена эпидемиологическая обстановка указанных странах.

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