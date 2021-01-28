Россия возобновляет авиасообщение еще с двумя странами

Россия с 8 февраля возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Об этом сообщили в оперштабе по предупреждению распространения коронавируса.

Рейсы по маршруту Москва-Афины будут осуществляться два раза в неделю, а в Сингапур из российской столицы — три раза в неделю.

Авиасообщение с вышеназванными странами было остановлено еще весной прошлого года.

С 8 февраля также возобновятся международные перелеты из ряда городов страны, в числе которых Астрахань, Иркутск, Махачкала, Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Хабаровск, Минеральные Воды.

На данный момент Россия возобновила авиасообщение с 19 странами. В числе последних государств, куда разрешили полеты, Финляндия, Вьетнам, Катар и Индия.