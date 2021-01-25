Россия снимает ограничения на въезд для граждан ряда стран

Россия снимает ограничения на въезд для граждан стран. В их числе Индия, Вьетнам, Катар и Финляндия. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Гражданам вышеназванных стран разрешен въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Отмечается, что россияне также могут улететь в любое из вышеназванных государств. Авиасообщение будет возобновлено со среды, 27 января.

Во Вьетнам, Индию и Финляндию можно будет улететь два раза в неделю, а в Катар с периодичностью три раза в неделю.