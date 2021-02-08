Министерство здравоохранения РФ сократило список лекарств для лечения COVID-19

В список лекарств, возможных к назначению для лечения коронавируса COVID-19 у взрослых, вошли пять лекарственных препаратов. Об этом говорится в десятой версии рекомендаций Министерства здравоохранения России по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

В предыдущей версии документа указывались шесть препаратов, которые можно применять для лечения COVID-19 у взрослых. В новых рекомендациях исключен "Азитромицин", сообщает РИА Новости.

В рекомендациях указаны следующие лекарственные средства, возможные к назначению для лечения коронавирусной инфекции у взрослых: "Гидроксихлорохин", "Рекомбинантный ИФН α", "Ремдесивир", "Умифеновир" и "Фавипиравир".

Все указанные препараты противопоказаны при беременности. Беременным женщинам разрешен только "Рекомбинантный ИФН α".