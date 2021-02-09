Как изучают вирус и совершенствуют способы борьбы с ним

Пробелов в знаниях о COVID-19 становится все меньше, уточняются методы борьбы с болезнью. В новой версии рекомендаций Минздрава до пяти сократили число препаратов, которые стоит применять в лечении инфекции. В документе уточнили, что назначать антибактериальную терапию при коронавирусе стоит только в случае, если есть убедительные признаки присоединения бактериальной инфекции.

Отмечено также, что ковид сложнее переносят люди, страдающие онкологическими заболеваниями. А у переболевших инфекцией повышается риск впоследствии заразиться туберкулезом.

"После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем. Таким образом, туберкулез может возникнуть до, одновременно или уже после перенесенного COVID-19", – информирует сайт Минздрава.

Сейчас около 20 процентов случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией приходятся на Москву и область, хотя изначально именно столичный регион принял на себя самый сильный удар пандемии. Столичных медработников, бросивших на спасение пациентов все свои силы, в понедельник наградил мэр Москвы. Отметили и ученых, чьи исследования помогли в этой борьбе.

"В год пандемии наши московские ученые первыми расшифровали геном коронавируса, создали целую линейку препаратов для борьбы с коронавирусом, которые спасли жизни тысяч наших сограждан, облегчили их страдания, вылечили. Создали целую линейку уникальных вакцин, которые начинают применяться не только у нас в стране, но и по всему миру, доказав свою высокую эффективность", – заявил Сергей Собянин, мэр г.Москвы.

Между тем россияне продолжают активно прививаться от коронавируса. В стране уже произвели больше восьми миллионов доз вакцин, причем речь идет об обоих компонентах препаратов.

"Организовано достаточно большое количество, 3655 пунктов вакцинации. Количество пунктов зависит от объема вакцины, поступающей в регионы, и необходимости доступности вакцины для граждан. Кроме того, в ряде регионов организован довоз граждан и мобильные пункты проведения вакцинации", – отметила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России.

От того, как быстро россияне получат иммунитет к коронавирусной инфекции, зависит и снятие ограничительных мер. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предполагает, что к "доковидной" жизни мы сможем вернуться в августе. В правительстве уточняют: это станет возможным, когда привьются больше половины жителей страны.

"Когда 60 процентов вакцинируем, тогда и отменим", – заверила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России.

Число новых случаев стабильно падает, и это позволяет осторожно говорить о возвращении к жизни, к которой мы привыкли.

Между тем российские специалисты продолжают изучать последствия, которые COVID-19 оказывает на организм переболевшего. Правительство России, опираясь на мнение ученых и медиков, выработает стратегию для максимально эффективного наблюдения за такими пациентами.