Минздрав предупредил о риске развития туберкулеза у переболевших COVID-19

У переболевших коронавирусом пациентов возникает повышенный риск развития туберкулеза. Об этом сообщили в Минздраве. Каковы причины и какие необходимы для своевременного выявления опасного заболевания, рассказал пульмонолог Сергей Пурясев.

"Туберкулез не менее коварен, чем COVID-19. Кроме того, он имеет вполне сопоставимую смертность. Активация этого заболевания происходит при появлении социальных проблем, таких, как снижение качества питания, к примеру, переход на углеводную пищу. В особенности это касается любителей всевозможных экзотических диет, исключающих жиры и белки. Как правило, люди начинают наседать на углеводы – тут и поджидает туберкулез", – говорит врач-пульмонолог.

По словам медика, переболевшие коронавирусной инфекцией пациенты ослаблены, следовательно, их организм более восприимчив и к другим заболеваниям, например, заражение палочкой Коха. Поэтому нужно в обязательном порядке проверяться, быть настороже, если имеются какие-то подозрения. Пульмонолог порекомендовал регулярно проходить обследование с помощью рентгена, передает ГТРК "Ставрополье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".