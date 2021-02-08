Голикова рассказала об избыточной смертности в 2020 году

Вице-премьер России Татьяна Голикова во время брифинга рассказала о ситуации с коронавирусом в России и оценке смертности. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Государственный деятель сообщила, что смертность в стране по итогам 2020-го выше на 17,9 процента, чем в 2019-м. Это следует из предварительных данных Росстата. Татьяна Голикова отметила, что это избыточная смертность, которая включает в себя летальные случаи и от коронавируса.

Вице-премьер при этом обратила внимание на то, что показатель смертности в стране в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го понизился на 11 процентов.

Вице-премьер отметила, что в России снижаются темпы прироста заболевших COVID-19, ситуация стабилизируется. Проблемными пока остаются Костромская и Псковская области.

Татьяна Голикова также внесла ясность насчет ограничительных мер в стране. По ее словам, они сохранятся, пока в России не будет провакцинировано 60 процентов населения.

Ранее заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что в ближайшие месяцы столица сможет вернуться к полноценной жизни. Связано это с положительной динамикой по коронавирусу, которая наблюдается в городе.