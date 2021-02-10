Песков: избыточная смертность – это суровая реальность эпохи пандемии

Избыточная смертность в РФ по итогам прошлого года является высокой, это отражено в материалах Росстата, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что российская ситуация не является уникальной – это суровая реальность пандемии коронавируса, с этим столкнулись все страны мира.

"К сожалению, добавленная смертность в 2020 году появилась практически во всех странах мира, и везде она на тех уровнях, которые мы не хотели бы видеть. Это наша суровая реальность, в которой мы живем – я имею в виду все страны мира, которые живут в эпоху пандемии", – сказал представитель Кремля.

Вместе с тем российская система здравоохранения "сработала весьма эффективно и доказала свой высокий мобилизационный потенциал", власти реагировали и продолжают реагировать адекватно. Также Песков напомнил, что ранее подробные комментарии на эту тему дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По предварительным данным Росстата, в 2020 году смертность была выше на 17,9 процента, чем в 2019 году. Голикова пояснила, что эта цифра включает себя и летальные случаи от ковида. Доля умерших от коронавируса составляет 31 процент от общего прироста избыточной смертности, а с учетом умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на коронавирус – 50 процентов. Также существенная доля – это смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней эндокринной системы, нарушения обмена веществ и др.