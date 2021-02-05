Жители Греции, Франции и Германии вышли на протестные марши

В Греции протесты обернулись столкновениями с полицией. Толпу разгоняли слезоточивым газом, передает телеканал "Россия 24". Сотни человек собрались в Афинах у здания парламента. А в Салониках на акции задержали десятки человек. Демонстранты выступали против нового закона об образовании. Если его примут, то в университетах Греции, в частности, появится собственная полиция.

Во Франции проходит общенациональная забастовка. Тысячи человек по всей стране протестуют из-за политики властей на фоне пандемии. На улицы вышли с файерами и флагами.

А в Германии, в Берлине, состоялся марш против ковид-диссидентов. Его провели антифашистские движения.