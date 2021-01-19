Архангелогородец превратил квартиру в цех по производству взрывчатки

В Архангельске задержали 27-летнего местного жителя, в квартире которого во время обыска обнаружили 30 самодельных взрывных устройств, сообщили в региональном управлении ФСБ. Он не только готовил взрывчатку, но и снимал ее испытания на видео.

Помимо самих СВУ, дома у увлеченного подрывника нашли различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур. Теперь ему грозит от трех до шести лет в колонии по статье "Незаконные изготовление взрывных веществ и взрывных устройств".

Свои творения молодой человек испытывал на природе и в заброшенных зданиях, при этом он делал видеозаписи.